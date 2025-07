Maltempo in Friuli, i sopralluoghi e la situazione nel pordenonese

“Le precipitazioni registrate nelle scorse ore sono state particolarmente intense e purtroppo confermano un andamento che nelle ultime stagioni stiamo imparando a conoscere: fenomeni violenti, frequenti e circoscritti”. Così l’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi nel corso del sopralluogo nell’area del pordenonese a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia.

“In questo caso – ha spiegato Riccardi – l’area maggiormente colpita è stata quella di Caneva, interessata in particolare dal corso del Meschio, la cui portata ha determinato allagamenti che, fortunatamente, non hanno avuto ripercussioni sulle persone. Con il sindaco Dino Salatin abbiamo compiuto alcuni sopralluoghi nelle zone interessate dalle maggiori criticità”.

Come ha rimarcato l’assessore, “è evidente che esistono margini di miglioramento nelle misure di gestione e mitigazione del rischio. Occorrerà intervenire sui letti dei corsi d’acqua per aumentarne la sicurezza. Proprio questa mattina ho avuto un colloquio con il prefetto di Pordenone per valutare un migliore coordinamento nell’utilizzo delle opere idrauliche già realizzate a cavallo tra Veneto e Friuli Venezia Giulia“. Ciò alla luce del fatto che allagamenti si sono verificati anche a Cordignano, il che impone di individuare soluzioni condivise. A tal proposito, il prefetto di Pordenone si è impegnato a promuovere, già nei prossimi giorni, un incontro con il collega di Treviso per coordinare tutte le misure necessarie.

“Va sottolineato – ha concluso Riccardi – che la portata del corso d’acqua, in soli trenta minuti, è cresciuta di 2,80 metri, causando esondazioni che, pur creando alcuni allagamenti e disagi, al momento non hanno provocato danni più gravi”. Nel compiere i sopralluoghi nell’area del pordenonese, Riccardi ha incontrato in municipio a Sacile anche il sindaco Carlo Spagnol. Nel corso del veloce vertice, il primo cittadino ha illustrato gli interventi di Protezione civile compiuti dalle squadre locali all’interno del comune, dove non si sono registrate criticità di grande rilievo.