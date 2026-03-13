Meteo del fine settimana in Friuli Venezia Giulia: tornano piogge e temporali

Il fine settimana in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzato da un peggioramento delle condizioni meteo, con piogge diffuse e locali temporali tra sabato e domenica. Le precipitazioni risulteranno più intense sui settori occidentali e sulle Prealpi Carniche, mentre nella giornata di lunedì persisterà una certa instabilità prima del ritorno del sole martedì.

Sabato 14 marzo: cielo coperto e piogge in intensificazione

La giornata di sabato sarà dominata da cieli in prevalenza coperti su tutta la regione. Nel corso della giornata saranno possibili piogge sparse, più probabili sulla zona montana. In serata le precipitazioni diventeranno più diffuse e abbondanti soprattutto sui settori occidentali, con fenomeni anche intensi sulle Prealpi Carniche dove potranno verificarsi rovesci.



Sul resto del territorio le piogge saranno in genere deboli o moderate. La quota neve si manterrà attorno ai 1400-1600 metri. Lungo la costa soffierà vento moderato da sud-est. Le temperature massime si attesteranno tra 13 e 15 °C in pianura e tra 11 e 13 °C sulla costa.

Domenica 15 marzo: rovesci e possibili temporali nel pomeriggio

Domenica inizierà ancora con cielo coperto e precipitazioni abbondanti sulle zone occidentali, localmente intense sulle Prealpi Carniche con rovesci. Altrove le piogge saranno da deboli a moderate. Nel pomeriggio il cielo resterà nuvoloso con rovesci sparsi e la possibilità di temporali soprattutto tra Isontino, Carso e Trieste. Le precipitazioni tenderanno a cessare in serata. La quota neve resterà attorno ai 1400-1600 metri. Le temperature risulteranno più miti rispetto a sabato, con massime fino a 16-19 °C in pianura e 14-17 °C lungo la costa.

L’inizio della prossima settimana: sereno da martedì.

L’inizio della nuova settimana sarà ancora caratterizzato da condizioni variabili. Lunedì il cielo sarà variabile con possibili rovesci o temporali nel pomeriggio sulla zona montana, che successivamente potrebbero estendersi anche alla pianura e alla costa. La quota neve scenderà fino a circa 1000-1200 metri e dal pomeriggio potrà soffiare Bora moderata o localmente sostenuta sulla costa e sulle zone orientali.



Martedì il tempo migliorerà nettamente con cielo sereno su tutta la regione e Bora moderata lungo la fascia orientale e costiera.