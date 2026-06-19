Le previsioni meteo per il weekend in Friuli Venezia Giulia.

Sarà un weekend dal sapore pienamente estivo quello in arrivo in Friuli Venezia Giulia, con sole, caldo intenso e temperature ben oltre la media del periodo. Tra sabato 20 e domenica 21 giugno il tempo sarà in prevalenza stabile su pianura e costa, ma nelle ore pomeridiane aumenterà l’instabilità soprattutto sui rilievi, con possibili rovesci e temporali sparsi.



Il dato più evidente sarà però quello delle temperature: il caldo diventerà afoso, in particolare nelle zone di pianura, dove domenica le massime potranno superare anche i 35 gradi.

Sabato sole su pianura e costa, temporali in montagna

La giornata di sabato 20 giugno sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e costa. Il tempo resterà quindi stabile per gran parte della giornata nelle aree più basse della regione, con venti a regime di brezza.



Diversa la situazione in montagna, dove nel pomeriggio il cielo diventerà più variabile e non si escludono rovesci e temporali sparsi. Verso sera qualche fenomeno potrebbe sconfinare anche verso l’alta pianura, pur in un contesto ancora dominato dal caldo.



Le temperature saranno marcatamente sopra la media: in pianura sono attese minime tra 20 e 22 gradi e massime tra 33 e 35 gradi. Sulla costa valori minimi tra 24 e 26 gradi e massime comprese tra 28 e 32 gradi.

Domenica ancora più caldo, possibili temporali forti

La giornata di domenica 21 giugno inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso nella notte e al mattino. Nel corso del pomeriggio e della sera, però, aumenterà l’instabilità: il cielo diventerà prevalentemente variabile, con possibili rovesci e temporali sparsi inizialmente sulla zona montana. Successivamente i fenomeni potrebbero interessare anche pianura e costa.



Non è escluso qualche temporale più intenso, accompagnato localmente da raffiche di vento forti. Sarà una giornata molto calda, con temperature massime superiori ai 35 gradi in pianura. Le minime saranno comprese tra 21 e 23 gradi, mentre le massime potranno raggiungere i 35-37 gradi. Sulla costa minime tra 24 e 26 gradi e massime tra 30 e 33 gradi.

L’inizio della prossima settimana

Il caldo proseguirà anche all’inizio della prossima settimana. Lunedì 22 giugno il cielo sarà poco nuvoloso su pianura e costa, mentre in montagna tornerà la variabilità pomeridiana con possibili rovesci o temporali, che localmente potrebbero raggiungere alcune zone della pianura.



Nelle ore notturne soffierà Borino o Bora moderata sulla costa e sulla fascia orientale, poi durante la giornata prevarrà la brezza sulla costa occidentale. Le temperature resteranno elevate, con massime tra 33 e 36 gradi in pianura e tra 30 e 33 gradi sulla costa.



Anche martedì 23 giugno il tempo resterà in prevalenza estivo, con cielo poco nuvoloso su pianura e costa e maggiore instabilità pomeridiana sui monti. Possibili rovesci o temporali sparsi interesseranno soprattutto la zona montana. Farà ancora molto caldo, in particolare nel pomeriggio in pianura e durante la notte lungo la costa.