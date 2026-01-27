Piogge abbondanti e neve: allerta meteo in Friuli Venezia Giulia

Scatta l’allerta meteo in Friuli Venezia Giulia.

La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’allerta meteo valida per l’intera giornata di domani, mercoledì 28 gennaio 2026, a causa dell’arrivo di un rapido ma intenso fronte atlantico che interesserà l’intero territorio regionale.

Secondo le previsioni meteo, la giornata di oggi vede ancora la presenza di un promontorio anticiclonico garantisce condizioni di tempo stabile. A partire dalla notte e soprattutto nel corso di mercoledì, il quadro meteorologico è destinato a cambiare: correnti umide e sostenute dai quadranti meridionali accompagneranno l’ingresso del fronte, determinando un marcato peggioramento.

Le previsioni per mercoledì 28 indicano cielo coperto con piogge diffuse, che potranno risultare abbondanti o localmente intense, soprattutto sulle aree pedemontane e prealpine. In montagna sono attese nevicate abbondanti, inizialmente a quote medio-basse, intorno ai 600–800 metri, con un progressivo rialzo della quota neve nelle ore centrali della giornata: fino a 1200–1400 metri sulle Prealpi e 1000–1200 metri sulle Alpi. In serata è previsto un lieve calo delle quote.

Particolare attenzione anche al vento, che soffierà da sud o sud-est in modo sostenuto, sia sulla costa sia in quota. Lungo il litorale non si escludono mareggiate, in particolare nei tratti compresi tra Lignano e Grado. Nelle prime ore del mattino è inoltre possibile il fenomeno dell’acqua alta, soprattutto nelle aree costiere più esposte.