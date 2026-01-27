Lo spettacolo di Simone Cristicchi su San Francesco d’Assisi.

In occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco, Simone Cristicchi arriva in Friuli Venezia Giulia con lo spettacolo “Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli”, un musical in solo scritto dallo stesso Cristicchi con Simona Orlandi e arricchito da canzoni inedite composte insieme alla cantautrice Amara.

Tra riflessioni, domande e canzoni inedite, Simone Cristicchi indaga e racconta il “Santo di tutti”: un uomo in crisi, consumato dai dubbi ma il cui esempio riuscì ad attrarre una comunità. Al centro di Franciscus c’è il labile confine tra follia e santità, tema cardine della vita personale e spirituale di Francesco. Ma anche la povertà, la ricerca della perfetta letizia, la spiritualità universale, l’utopia necessaria di una nuova umanità che riesca a vivere in armonia con il creato.

Temi che nel frastuono della società in cui viviamo diventano ancora più urgenti e vividi. Uno spettacolo ad alta intensità emotiva, che fa risuonare potenti nel pubblico le domande più profonde e lo spinge a ricercare una possibile risposta.

Le tappe del tour in Friuli Venezia Giulia

Giovedì 29 gennaio – Teatro Nuovo Giovanni da Udine (ore 20.30)

Lo spettacolo fa parte della 29ª Stagione di Prosa “Tempi Unici” del Teatro Nuovo.

Martedì 27 gennaio – Teatro Giuseppe Verdi, Maniago (ore 20.45)

Prima tappa del tour nel Circuito ERT, già tutto esaurito.

Sabato 14 marzo – Teatro Zancanaro, Sacile (ore 20.45) nell’ambito del Circuito Ert

Lunedì 16 e martedì 17 marzo – Teatro Comunale Marlena Bonezzi, Monfalcone (ore 20.45), nell’ambito del Circuito Ert.