Le previsioni meteo per il fine settimana in Friuli Venezia Giulia

Il meteo del weekend in Friuli Venezia Giulia.

Il meteo del fine settimana in Friuli Venezia Giulia si preannuncia all’insegna del sole e caldo, soprattutto nella giornata di domenica.

Sabato 9 agosto il cielo sarà in prevalenza sereno su tutta la regione, con qualche velatura o nuvola pomeridiana limitata alle zone montane. Le temperature saranno in netto aumento: in pianura si prevedono minime tra 17 e 20°C e massime comprese fra 33 e 36°C. Sulla costa, dove soffieranno venti di brezza, il caldo sarà leggermente mitigato, con valori compresi tra 22-24°C di minima e 30-32°C di massima.

Domenica 10 agosto sarà la giornata più calda: cielo limpido ovunque e assenza di precipitazioni, ma con valori termici decisamente elevati. In pianura le massime raggiungeranno e supereranno i 36-38°C, mentre anche lungo la costa si registreranno punte fino a 38°C, soprattutto nelle aree meno ventilate. Sul Carso e a Trieste soffierà il Borino, un vento locale che potrà dare un lieve sollievo ma anche accentuare la sensazione di secchezza dell’aria.

L’inizio della prossima settimana.

Lo scenario non cambierà all’inizio della prossima settimana. Lunedì 11 agosto il cielo resterà sereno, con Bora moderata su pianura orientale e costa, e temperature ancora alte (pianura 32-35°C, costa 31-34°C), calde anche le notti costiere. Martedì 12 agosto il sole dominerà ancora, con Borino sulla costa e massime tra 32 e 35°C in pianura e 31-34°C lungo il litorale.