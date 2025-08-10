Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 11 agosto

Il meteo in Friuli.

La settimana inizia sotto il segno del sole per tutto il Friuli Venezia Giulia. Lunedì 11 agosto si prevede infatti una giornata in prevalenza serena, con qualche nube pomeridiana che potrà fare la sua comparsa sulle Alpi, senza però compromettere la stabilità del tempo.

Il protagonista del giorno sarà il caldo, anche se le temperature massime faranno registrare un lieve calo rispetto ai giorni precedenti. Sulla pianura si toccheranno comunque i 31-34°C, mentre sulla costa le massime oscilleranno tra i 30 e i 33°C. Tuttavia, saranno le temperature minime a colpire maggiormente, soprattutto lungo il litorale: a Trieste e zone limitrofe si dormirà con valori notturni mai inferiori ai 25°C, un dato che evidenzia una notte tropicale e potenzialmente difficile per chi non dispone di aria condizionata.

Sul fronte del vento, soffierà una Bora moderata su pianura e costa, con raffiche più sostenute nelle prime ore della giornata a Trieste, dove il vento potrà contribuire a rendere più sopportabile la calura, pur accentuando la sensazione di secchezza dell’aria.

In montagna, la situazione si manterrà stabile e gradevole: ai 1000 metri di quota la colonnina di mercurio si fermerà intorno ai 23°C, mentre ai 2000 metri si prevedono temperature massime attorno ai 15°C.