Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 15 aprile

Il meteo in Friuli.

Il tempo in Friuli Venezia Giulia per mercoledì 15 aprile si presenterà variabile, con una giornata divisa tra schiarite e annuvolamenti, ma con condizioni più instabili soprattutto sulle aree montane.



Su pianura e fascia costiera il cielo sarà caratterizzato da nuvolosità variabile, con alternanza di momenti più soleggiati e passaggi nuvolosi. Le temperature si manterranno su valori miti per il periodo: in pianura le minime saranno comprese tra 10 e 13 gradi, mentre le massime potranno raggiungere i 22-24 gradi. Sulla costa, invece, valori leggermente più contenuti, con minime tra 12 e 14 gradi e massime tra 18 e 22.

Sulla costa soffierà la Bora moderata nelle prime ore della giornata, con raffiche anche sostenute durante la notte in particolare nell’area di Trieste. Con il passare delle ore il vento tenderà ad attenuarsi, lasciando spazio alle brezze.



Condizioni più perturbate interesseranno la zona montana, dove il cielo sarà prevalentemente nuvoloso. Nel corso del pomeriggio sono attese piogge sparse e qualche locale rovescio temporalesco. .