Scendono i prezzi per diesel e benzina in Slovenia: ecco quanto costa il pieno

Tornano a scendere i prezzi dei carburanti in Slovenia dopo due settimane di rialzi consecutivi, nonostante il petrolio sia tornato sopra i 100 dollari al barile. Da oggi, martedì 14 aprile entrano in vigore i nuovi listini fissati dal ministero dell’Ambiente, clima ed energia per i distributori situati al di fuori della rete autostradale.
Benzina e diesel in calo
Il consueto aggiornamento settimanale porta una riduzione per entrambe le principali tipologie di carburante. Il gasolio scende a 1,822 euro al litro, con un calo di 7,2 centesimi rispetto alla scorsa settimana, quando il prezzo era fissato a 1,894 euro.
In diminuzione anche la benzina verde a 95 ottani, che passa da 1,653 a 1,620 euro al litro, segnando una riduzione di 3,3 centesimi.
Le variazioni settimanali dei carburanti in Slovenia restano fortemente influenzate dall’andamento del mercato internazionale del petrolio. Il recente ritorno del greggio sopra quota 100 dollari al barile mantiene alta l’attenzione su possibili nuovi rincari o ulteriori ribassi nelle prossime settimane.