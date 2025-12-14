Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 15 dicembre

14 Dicembre 2025

di Paola Tissile

Il meteo in Friuli.

Il meteo in Friuli Venezia Giulia prevede al mattino condizioni di cielo prevalentemente sereno sulle zone montane, mentre su pianura e costa il cielo si presenterà da poco nuvoloso a variabile. Nel corso della giornata è previsto un generale aumento della nuvolosità su tutta la regione, con temperature minime che varieranno da -1 a 3°C in pianura a 5-8°C lungo la costa; le massime si posizioneranno tra 12° e 15° C in pianura e tra 11° e 14° sul litorale. I valori medi saranno di circa 3°C a 2000 metri e 5°C a 1000 metri di altitudine.

