Palazzolo ha un nuovo campo da tennis coperto: uno spazio moderno per tutto l’anno

Un nuovo campo da tennis al coperto a Palazzolo dello Stella.

È stato inaugurato il nuovo campo da tennis al coperto che arricchisce l’area scolastica di Palazzolo dello Stella, alla presenza della capitana della nazionale femminile Tathiana Garbin. La struttura, caratterizzata dai pannelli in policarbonato multicamera declinati in tre colori, offre alla comunità uno spazio moderno e utilizzabile durante tutto l’anno, reso possibile grazie ai fondi regionali.

“Il nuovo campo da tennis rappresenta un investimento che guarda alla crescita della nostra comunità“, ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, presente al taglio del nastro. “L’utilizzo dei fondi regionali ha permesso di concretizzare un progetto che oggi consente di praticare sport in sicurezza durante tutte le stagioni“.

Il presidente ha ringraziato anche il Tennis club Stella e la sua presidente, Cristina Fabbro, sottolineando l’approccio sostenibile e integrato del progetto: “L’impianto è stato realizzato recuperando un’area già esistente e riorganizzando gli spogliatoi per servire più strutture, un modello virtuoso da promuovere in tutto il Friuli Venezia Giulia”.

Il nuovo edificio sorge su una piattaforma tra la palestra scolastica e il precedente campo all’aperto. La struttura è composta da archi in legno lamellare con copertura in doppio telo Pvc e timpani chiusi, mentre il campo da gioco è in erba sintetica bicolore. Completano l’opera illuminazione a led, impianto di riscaldamento dedicato e spogliatoi riqualificati.

Il sindaco Franco D’Altilia ha definito l’opera “un fiore all’occhiello per la comunità e per tutta la Riviera friulana, un punto di riferimento e un’opportunità per tutte le associazioni del territorio”, ringraziando la Regione e il Tennis club Stella per il contributo. All’inaugurazione erano presenti anche il presidente del Coni Fvg, Andrea Marcon, insieme ad altre autorità locali.