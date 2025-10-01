Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 2 ottobre

Il meteo in Friuli.

Il meteo di giovedì 2 ottobre in Friuli Venezia Giulia si presenta stabile, grazie a una decisa presenza dell’alta pressione che garantirà cieli sereni e temperature tipicamente autunnali. Sulla costa soffierà Bora moderata, anche sostenuta al mattino a Trieste.

Cielo sereno e temperature in calo

In montagna il cielo sarà poco nuvoloso, con qualche banco di nubi basse al mattino nella zona del Tarvisiano, fenomeno tipico in questa stagione. Il resto della regione godrà di una giornata soleggiata, con solo qualche nube di passaggio, in particolare sull’altopiano carsico.

Le temperature minime saranno piuttosto fresche, specie in pianura, dove si scenderà fino a 4–8°C. Sulla costa i valori minimi oscilleranno tra gli 8 e i 12°C, mentre le massime si manterranno miti, comprese tra i 15 e i 18°C sul litorale e i 17–20°C nelle aree pianeggianti