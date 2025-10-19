Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 20 ottobre

Il meteo in Friuli.

Cambia il meteo in Friuli Venezia Giulia a causa prima dell’arrivo di aria umida, poi di un fronte atlantico: lunedì 20 ottobre, il tempo sarà inizialmente variabile, con cieli da nuvolosi a localmente coperti al mattino, mentre dal pomeriggio l’arrivo di aria umida da sud-ovest favorirà un aumento della nuvolosità su tutta la regione.

Nella serata, soprattutto sulle zone orientali, saranno possibili deboli piogge sparse. Le temperature oscilleranno tra 6 e 9 gradi nelle pianure, con punte fino a 16-19 gradi, e tra 10 e 13 gradi lungo la costa, con massime simili. Sulle montagne si prevedono valori intorno ai 3 gradi a 2000 metri e circa 7 gradi a 1000 metri.