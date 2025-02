Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 21 febbraio

Il meteo in Friuli Venezia Giulia

Il meteo per la giornata di venerdì 21 febbraio 2025, in Friuli Venezia Giulia prevede condizioni stabili e prevalentemente soleggiate. Il cielo sarà in gran parte sereno, con la presenza di alcune nubi stratificate alle quote medio-alte.

Le temperature minime sulla pianura oscilleranno tra -2°C e 0°C, mentre le massime raggiungeranno valori compresi tra 9°C e 12°C. Sulla costa, le minime saranno leggermente più elevate, tra 2°C e 4°C, con massime tra 8°C e 11°C. A quota 1000 metri, la temperatura media si attesterà intorno ai 4°C.

Si prevedono marcate inversioni termiche, con gelate notturne sulla pianura e lo zero termico posizionato sopra i 2000 metri. Sulla costa e nelle zone orientali, è attesa una moderata ventilazione di Bora, in particolare nell’area di Trieste. Nel Tarvisiano, è possibile la presenza di nubi basse o nebbie, specialmente durante le ore mattutine, che potrebbero limitare la visibilità.