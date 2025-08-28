Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 29 agosto

Il meteo in Friuli: è allerta temporali.

Il Friuli Venezia Giulia è in allerta meteo gialla a causa di temporali sparsi che interesseranno l’intera regione. Le precipitazioni saranno localmente intense e alterneranno momenti di pioggia a fasi di tempo migliore. I temporali saranno più frequenti sulle zone montane, dove le piogge potranno risultare anche molto intense.

Anche su pianura e costa si potranno verificare temporali locali di forte intensità, sebbene sulla fascia costiera le precipitazioni dovrebbero risultare generalmente meno intense rispetto alle zone interne. Sulla costa e in quota soffierà vento sostenuto proveniente da sud. Le temperature oscilleranno tra i 17 e i 25 gradi in pianura, mentre lungo la costa si prevedono valori compresi tra 20 e 27 gradi, con quote più alte che registreranno temperature più fresche.