Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 29 dicembre

Il meteo in Friuli.

La giornata di lunedì 29 dicembre in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e soleggiate. Il cielo si presenterà sereno per l’intero arco della giornata, senza variazioni significative tra mattino, pomeriggio e sera. Nelle ore notturne e al primo mattino non si escludono foschie o locali banchi di nebbia sulla bassa pianura, soprattutto nelle aree più vicine al confine con il Veneto.

Dal punto di vista termico, la situazione sarà dominata da una marcata inversione termica nei bassi strati. In pianura e nei fondovalle sono previste gelate notturne, con temperature minime comprese tra -3 e 0 °C, mentre durante il giorno i valori massimi saliranno fino a 7–10 °C. Lungo la fascia costiera, le temperature risulteranno più miti, con minime tra 3 e 6 °C e massime comprese tra 7 e 10 °C.