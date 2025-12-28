Escursionista soccorso a Forni di Sopra.

Intervento del Soccorso Alpino nel pomeriggio di oggi, poco sotto Malga Tartoi, nel territorio comunale di Forni di Sopra. Tra le 15 e le 16 circa, i tecnici della stazione locale sono stati chiamati a soccorrere un escursionista rimasto infortunato durante la discesa.

L’uomo stava percorrendo una pista forestale resa insidiosa dalle condizioni del fondo, in parte innevato e in parte ghiacciato, quando è scivolato riportando una forte distorsione ad una gamba. L’infortunio gli ha impedito di proseguire a piedi. Il compagno di escursione ha chiesto aiuto al gestore della malga, che ha prontamente allertato i soccorsi.

Tre tecnici del Soccorso Alpino sono intervenuti a bordo del quad in dotazione alla stazione, recentemente donato dal Comune di Forni di Sopra e dotato di cingoli per l’impiego invernale. Per il mezzo si è trattato della prima missione in condizioni invernali. I soccorritori hanno raggiunto l’escursionista, lo hanno fatto salire in cabina e lo hanno accompagnato a valle. Il compagno di gita è invece rientrato autonomamente. L’uomo soccorso, 52enne residente nella zona di San Daniele, è stato affidato alle cure del caso.