Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di domenica 30 novembre

29 Novembre 2025

di Giacomo Attuente

Il meteo in Friuli.

La giornata di domenica 30 novembre si aprirà con un’atmosfera tipicamente invernale. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cielo poco nuvoloso e da gelate diffuse in pianura e nei fondovalle, favorite dalla notte serena e dalle temperature minime sottozero.

In pianura i valori minimi oscilleranno tra –2 e +1 °C, mentre le massime raggiungeranno gli 8–10 °C. Sulla costa clima più mite: minime tra 4 e 7 °C, massime fino a 10–12 °C.

Se il mattino offrirà ancora sprazzi di sereno, la situazione cambierà nel corso della giornata: la nuvolosità aumenterà gradualmente da ovest, preludio a un possibile peggioramento nelle ore e nei giorni successivi. L’evoluzione diurna sarà dunque variabile, con tendenza a cielo coperto entro sera.

TEMI:
SHARE TWEET PIN SHARE