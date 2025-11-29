Il meteo in Friuli.

La giornata di domenica 30 novembre si aprirà con un’atmosfera tipicamente invernale. Le prime ore del mattino saranno caratterizzate da cielo poco nuvoloso e da gelate diffuse in pianura e nei fondovalle, favorite dalla notte serena e dalle temperature minime sottozero.

In pianura i valori minimi oscilleranno tra –2 e +1 °C, mentre le massime raggiungeranno gli 8–10 °C. Sulla costa clima più mite: minime tra 4 e 7 °C, massime fino a 10–12 °C.



Se il mattino offrirà ancora sprazzi di sereno, la situazione cambierà nel corso della giornata: la nuvolosità aumenterà gradualmente da ovest, preludio a un possibile peggioramento nelle ore e nei giorni successivi. L’evoluzione diurna sarà dunque variabile, con tendenza a cielo coperto entro sera.