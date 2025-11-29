Il gran finale di Ideanatale: il programma dell’ultima giornata

Quando ci troviamo a fare o a vivere qualcosa di bello e piacevole, sembra che il tempo passi più velocemente e, in un attimo, è già è passato. Vale anche per la vetrina di Ideanatale, che si è accesa giovedì scorso a Udine Fiere e che domenica 30 novembre arriverà alla giornata conclusiva.



La cortesia e l’esperienza degli espositori nel dare buoni consigli per gli acquisti promuovendo i propri prodotti non mancherà di accogliere anche i numerosi visitatori della domenica con stand aperti dalle 10.00 alle 20.00.

Tra gli stand.

Molti anno le idee ben chiare, altri preferiscono lasciarsi ispirare sul momento da ciò che vedono e toccano con mano. Le idee regalo da fare o da farsi sono tantissime, ci sono anche i “regali …con i pedali”, moderne biciclette per un acquisto sicuramente utile e duraturo. Facile lasciarsi prendere dalla gola vedendo e degustando i dolci tipici delle feste e altri prodotti enogastronomici.



Il pubblico femminile è particolarmente attratto da caldi guanti, copricapi e calze di lana, da morbide sciarpe e da pezzi unici tra spille, collane, orecchini, bracciali. Presenza dinamica quella di Federcasalinghe che al padiglione 5 è presente con 40 associate e tantissimi oggetti per la casa e la tavole delle feste. In quest’area il pubblico vota il Presepio preferito tra i circa 30 in mostra e realizzati da Federcasalinghe utilizzando legno, metallo, stoffa e altri materiali. La premiazione del Presepio più votato si svolgerà domani (domenica 30 novembre) alle ore 13.30. I colorati e pullulanti mercatini di Natale sono presenti anche nel padiglione 7 dove, come da tradizione, espone l’Associazione Arte Cuore e Passione con le creazioni di 28 associate.

Libri e solidarietà.

Chi non ha mai regalato o ricevuto un libro a Natale? Nell’area IdeaLibri del padiglione 6 ci sono autori e titoli che vale la pena conoscere e far conoscere tra quelli esposti dall’Associazione Editori FVG. E a proposito di libri, oggi il Presidente della Fiera Antonio Di Piazza ha ringraziato il Messaggero Veneto per aver scelto Ideanatale per la presentazione della collana “True Crime a Nordest”, edita da Nord Est Multimedia: 65 episodi, 36 tra autrici e autori in 5 volumi per un’antologia di fatti di cronaca nera che spazia dal Veneto al Friuli Venezia Giulia sino al Trentino-Alto Adige, ripercorrendo una serie di storie che si sono fissate nella memoria collettiva. I volumi, acquistabili in fiera, sono stati presentati da Paolo Cagnan, giornalista, scrittore e vicedirettore di Nord Est Multimedia, da Luana de Francisco e Guido Surza, giornalisti del Messaggero Veneto.

La solidarietà si fa spazio in fiera anche attraverso la raccolta fondi che la Fiera ha lanciato e sostiene a favore delle persone del Friuli e dell’Isontino che stanno vivendo un vero dramma dopo le recenti alluvioni. Questo importante gesto si può concretizzare al padiglione 6. dove è possibile lasciare la propria offerta acquistando una stella di Natale.

Anche l’ultimo giorno di Ideanatale riserva eventi per grandi e piccini con giochi, letture animate, laboratori e musica per i più piccoli e per i grandi che ritornano bambini. Info e programma eventi su www.ideanatale.it