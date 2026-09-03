Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 4 settembre

Venerdì 4 settembre, il meteo in Friuli Venezia Giulia sarà caratterizzato da condizioni stabili, con cielo in prevalenza sereno e venti di brezza. Le temperature resteranno pienamente estive e sopra la norma del periodo.

In pianura le minime saranno comprese tra 18 e 20 gradi, mentre le massime raggiungeranno i 31-33 gradi. Sulla costa le temperature oscilleranno tra 22 e 24 gradi nelle ore più fresche, con valori massimi tra 29 e 31 gradi. A 1000 metri sono previste temperature medie di 21 gradi, mentre a 2000 metri si attesteranno sui 14 gradi.