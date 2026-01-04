Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 5 gennaio

Il meteo in Friuli.

Sarà una giornata pienamente invernale quella di lunedì 5 gennaio in Friuli Venezia Giulia. Il quadro generale vede cieli nuvolosi o coperti per l’intero arco della giornata, con un clima rigido e ventilato, soprattutto lungo la fascia orientale della regione.

Nel corso del pomeriggio aumenterà l’instabilità sul Carso e su Trieste, dove non si esclude qualche debole precipitazione sparsa. Le temperature particolarmente basse potrebbero favorire neve fino a quote molto basse, forse fin sul livello del mare, un’eventualità che renderebbe l’atmosfera ancora più suggestiva ma che invita anche alla prudenza negli spostamenti.

A dominare la scena sarà la Bora, che soffierà da moderata a sostenuta, con rinforzi sulla costa e sulle zone orientali. A Trieste il vento potrà risultare localmente forte, contribuendo ad abbassare ulteriormente la temperatura percepita e a rendere il mare agitato.

Le temperature minime in pianura oscilleranno tra -2 e +1°C, con massime comprese fra 3 e 6°C. Sulla costa si partirà da 0–3°C, con valori diurni che difficilmente supereranno i 4°C.