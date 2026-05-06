Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia per giovedì 7 maggio

Il meteo in Friuli.

Dopo una fase caratterizzata piogge diffuse, il meteo in Friuli Venezia Giulia per giovedì 7 maggio mostra segnali di miglioramento, soprattutto su pianura e costa. Diversa la situazione in montagna, dove l’instabilità resterà più marcata. La giornata inizierà però ancora con un cielo in prevalenza nuvoloso e con la possibilità di locali foschie nelle prime ore del mattino.

Con il passare delle ore, in particolare dalle ore centrali della giornata, sono attese maggiori schiarite sulla pianura friulana e lungo la costa, dove il tempo dovrebbe diventare più variabili.

Sulla pianura il cielo sarà inizialmente coperto o molto nuvoloso, ma nel corso della giornata si apriranno spazi di sereno più ampi. Le temperature minime saranno comprese tra 11 e 13 gradi, mentre le massime potranno salire fino a 21-23 gradi, riportando un clima più mite rispetto ai giorni precedenti. Anche sulla costa il tempo tenderà a migliorare nelle ore centrali, pur restando in un contesto variabile. Le temperature saranno più contenute, con minime tra 14 e 16 gradi e massime tra 18 e 19 gradi.

Rovesci e temporali possibili in montagna

L’attenzione resta puntata soprattutto sulla zona montana, dove nel corso della giornata saranno possibili rovesci e temporali, in particolare dalle ore centrali e nel pomeriggio. I fenomeni potrebbero localmente spingersi anche verso l’alta pianura, portando brevi fasi di instabilità.