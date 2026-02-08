Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di lunedì 9 febbraio

Il meteo in Friuli.

Sarà una giornata all’insegna della variabilità quella di lunedì 9 febbraio in Friuli Venezia Giulia: il quadro generale vede cieli in prevalenza nuvolosi su gran parte del territorio regionale, con qualche differenza tra zone montane, pianura e costa.

Nelle aree alpine, in particolare sul Tarvisiano, non si esclude la presenza di foschia o nubi basse, soprattutto nelle ore più fredde del mattino, con una visibilità localmente ridotta. Le temperature in quota resteranno contenute: attorno ai -3 °C a 2000 metri, mentre intorno ai 1000 metri i valori si manterranno prossimi ai 4 °C.

In pianura il cielo sarà spesso coperto o variabile, con temperature minime comprese tra 3 e 6 gradi e massime più miti, tra 10 e 13 gradi. Un clima nel complesso invernale ma senza eccessi, favorito dall’assenza di precipitazioni significative.

Sulla costa, oltre alla nuvolosità diffusa, si farà sentire il Borino, vento tipico dell’area adriatica, che renderà l’aria più fresca soprattutto nelle prime ore del giorno. Qui le minime oscilleranno tra 5 e 8 gradi, con massime analoghe a quelle della pianura, fino a 13 gradi.