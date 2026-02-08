La partita dell’Apu Udine nel campionato di serie A di pallacanestro

L’Apu Udine batte la Dinamo Sassari in un PalaCarnera come al solito esaurito. Finisce 92 a 79 al termine di una partita condotta dall’inizio alla fine dai friulani.

Ci mette un quarto Udine a prendere le misure della Dinamo Sassari. Poi Calzavara, Mekowulu e Alibegovic spingono allo strappo che verrà governato per tutto il resto del percorso. Sassari più volte ritorna da un gap di una decina di punti, ma nel finale l’Apu è brava a chiudere definitivamente i conti.

Mvp della serata Mirza Alibegovic con 26 punti. Ottima anche la prova di Christian Mekowulu da 19 punti e 8 rimbalzi.

Molto soddisfatto a fine partita coach Adriano Vertemati: “Abbiamo dato grande valore a questa partita e non abbiamo mai avuto cali. Oggi siamo stati veramente solidi difensivamente. Sono contento della prova di solidità mentale che abbiamo dato. Salvezza in cassaforte? Non esiste un pensiero del genere, bisogna lavorare per vincere più partite possibile, nessuno pensa a questa cosa. Dawkins non entrato? è infortunato, ha avuto una lesione addominale in allenamento e non abbiamo voluto prendere rischi. Fatemi porre l’accento sui nostri quattro italiani perchè dalla prima partita stanno portando cultura, identità e qualità. Abbiamo la fortuna di avere quattro italiani legatissimi alla squadra e questa cosa non la trovi facilmente. Li ringrazio pubblicamente”

Molto contento anche il presidente Alessandro Pedone: “Stasera per la prima volta siamo andati subito avanti e abbiamo mantenuto il vantaggio fino alla fine. C’è stata un’ ottima prova collettiva, ma ragazzi fatemi dire che Alibegovic sta giocando alla perfezione. La cosa bella è che abbiamo una forte identità di squadra e ogni partita diamo il massimo. Ora andremo a Bologna, cercheremo con umiltà di mettercela tutta e portare a casa il risultato”