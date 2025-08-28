Fermato dalla Polizia locale sul monopattino irregolare: la multa è da capogiro

Sanzione record per un uomo in monopattino.

Un monopattino elettrico è costato carissimo a un cittadino bengalese a Monfalcone: la Polizia Locale ha infatti irrogato una multa da 5.400 euro dopo averlo sorpreso a circolare senza casco e con un sellino non consentito dalla normativa. In queste condizioni, il mezzo viene equiparato a un ciclomotore, ma il conducente risultava privo di targa, certificato di circolazione e patente AM. Oltre alla sanzione, il monopattino è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca.

L’episodio rientra nei controlli serrati avviati dalla Polizia Locale di Monfalcone, che dall’inizio del 2025 ha già elevato 83 sanzioni per irregolarità legate ai monopattini elettrici, a fronte delle 68 registrate nel 2024. La maggior parte delle multe riguarda la mancanza delle dotazioni obbligatorie e comportamenti scorretti durante la circolazione.

“Le regole ci sono e devono essere rispettate – afferma l’on. Anna Maria Cisint – perché la sicurezza stradale non può essere messa in discussione. I monopattini, se utilizzati senza rispettare la normativa, diventano un pericolo non solo per chi li guida ma anche per tutti gli altri utenti della strada. Non possiamo permettere che comportamenti scorretti o superficiali mettano a rischio l’incolumità delle persone”.

“Le 83 sanzioni già impartite dall’inizio del 2025 ne sono la prova concreta: i controlli ci sono, funzionano e stanno producendo risultati. Questo significa che chi non rispetta le regole viene individuato e sanzionato. La Polizia Locale, sotto la guida del comandante Bagatto, sta svolgendo un lavoro straordinario, con impegno quotidiano e grande professionalità. Questa è la strada che vogliamo continuare a seguire”.

Anche il sindaco Luca Fasan sottolinea l’importanza della sicurezza: “Per noi la sicurezza viene prima di tutto. I monopattini elettrici, se utilizzati in maniera impropria, possono diventare estremamente pericolosi, non solo per chi li guida ma anche per gli altri utenti della strada. È doveroso che tutti rispettino le regole, perché solo così possiamo garantire la sicurezza nelle nostre strade. Le sanzioni sono una misura necessaria a tutelare tutti. Per questo ringrazio la Polizia Locale per il lavoro quotidiano e scrupoloso che sta svolgendo”.

I monopattini elettrici, sempre più diffusi, restano tra i mezzi di trasporto più rischiosi. Per questo motivo il Comando di Polizia Locale effettua verifiche giornaliere mirate a tutelare non solo i conducenti, ma l’intera collettività.