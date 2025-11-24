Obiettivo sicurezza, Monfalcone vuole sette nuove telecamere

Monfalcone progetta l’installazione di sette nuove telecamere di videosorveglianza.

Obiettivo sicurezza, nuove telecamere di videosorveglianza a Monfalcone. L’amministrazione comunale grazie a un finanziamento regionale di 166.468,87 euro ha individuato ulteriori aree sensibili su cui intervenire.

L’esecutivo cittadino ha infatti provveduto ad approvare il progetto esecutivo per l’installazione di sette nuove telecamere multisensor a quattro ottiche, in grado di garantire un controllo più ampio e dettagliato del territorio, prevedendo anche adeguamenti agli impianti dove necessari.

“Una città sempre più sicura è un obiettivo che perseguiamo con determinazione – commenta il sindaco di Monfalcone, Luca Fasan -. Come amministrazione continuiamo a investire sulla sicurezza urbana, potenziando il sistema di videosorveglianza e ampliando la capacità di controllo del territorio”.

Le prossime fasi dell’intervento prevedono l’affidamento dei lavori entro dicembre, con conclusione delle opere entro aprile 2026. I sette nuovi punti di ripresa – con contestuale realizzazione degli armadi stradali e impianti elettrici e di rete e le relative opere accessorie – verranno installati nelle vie Argonauti, Timavo, Crociera, Aulo Manlio, Terenziana e tra le vie Colombo e Romana.