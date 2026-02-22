A Monfalcone arriva il primo Sbaracco d’inverno

Lo Sbaracco debutta anche nella stagione più fredda. Dopo nove edizioni estive, l’evento che ogni anno trasforma il centro di Monfalcone in un “mall en plein air” si presenta in versione invernale sabato 28 febbraio. L’iniziativa, illustrata oggi in conferenza stampa, nasce dalla collaborazione tra Comune di Monfalcone, Ascom-Confcommercio, Vivacentro, Monfalcone Eventi e Cassa Rurale FVG.



Le attività commerciali del centro espongono all’esterno dei propri punti vendita una selezione di prodotti a prezzi particolarmente vantaggiosi lungo le principali strade e piazze della città: via Duca d’Aosta, via Fratelli Rosselli, via IX Giugno, Corso del Popolo, Piazza della Repubblica e Piazza Unità d’Italia.

Il primo Sbaracco d’inverno.

“Finalmente proponiamo Lo Sbaracco anche d’inverno. L’iniziativa si prospettava da tempo e si concretizza grazie all’impegno del nuovo presidente di Ascom, Davide Comolli, e del presidente di Vivacentro, Massimiliano Manente, che dimostrano come dedizione e caparbietà portino a traguardi importanti – rileva il sindaco di Monfalcone, Luca Fasan. L’edizione estiva ha prodotto benefici concreti per il commercio cittadino, ha mosso un’economia significativa per le attività locali e ha messo Monfalcone al centro dell’attenzione a livello regionale, con risultati ben più lusinghieri rispetto ad altre realtà. Oggi rafforziamo un format vincente che nel tempo ha dimostrato la sua efficacia non solo sotto il profilo commerciale ma anche sociale ed educativo, e contribuisce a diffondere tra i giovani la cultura del riuso e del consumo responsabile».

L’edizione invernale ripropone le sezioni già collaudate nell’appuntamento estivo e ne introduce di nuove. Torna lo Sbaracco Vintage in Corso del Popolo, via Fratelli Rosselli e via IX Giugno, la mostra-mercato di oggetti usati aperta a tutti i cittadini che vogliono dare una seconda vita a ciò che non utilizzano più. In Piazza della Repubblica, Piazza Unità d’Italia e via della Basilica torna il Mercatino dell’Antiquariato, per la prima volta protagonista anche della stagione fredda. Confermato anche lo Sbaracco Junior in via Oberdan e via Duca d’Aosta, il mercatino gestito da bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni che vendono e scambiano in autonomia libri, fumetti, giocattoli e altri oggetti. L’iscrizione costa 5 euro e il ricavato è devoluto interamente alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Monfalcone. Durante la giornata sono previsti animazione e truccabimbi.

“Questa edizione invernale è il frutto di un grande lavoro condiviso tra commercianti e amministrazione – sottolinea l’Assessore al Commercio Luca Zorzenon –. La sinergia costruita in questi mesi e l’energia positiva che si respira attorno a questo format storico sono il segnale di una città che lavora unita”.

Le novità.

Per la prima volta un ruolo attivo è affidato ai giovani attraverso il coinvolgimento di Innovation Young, realtà del territorio impegnata nella promozione di partecipazione e creatività. All’interno del gruppo di lavoro è coinvolta anche Francesca Rachele Galioto, che ha contribuito al percorso di ideazione e al racconto dell’iniziativa.

Le due novità di questa edizione sono rappresentate dalla sezione Artigianato in via Duca d’Aosta, con dieci artigiani della regione che presentano le proprie creazioni, e “Shopping da Red Carpet”, sempre in via Duca d’Aosta fronte piazza: un’iniziativa pensata per rafforzare il legame tra negozi e pubblico, trasformando lo shopping in un’esperienza partecipativa. Dal 21 al 27 febbraio, chi effettua un acquisto nei negozi aderenti riceverà un invito esclusivo che consente di partecipare alle sfilate sul red carpet in programma sabato 28 febbraio. Al termine della sfilata o dello scatto fotografico nel box dedicato alo shooting, i partecipanti potranno ritirare un buono del valore di 10 euro da utilizzare nei negozi del circuito VivaCentro, fino a esaurimento del plafond complessivo di 800 euro, spendibile entro il 31 marzo 2026. Un meccanismo che premia chi sceglie il commercio locale e genera un ritorno economico diretto per le attività del centro.

“Dietro Lo Sbaracco c’è un team di professionisti che negli anni ha reso questo format un successo capace di generare numeri significativi per il commercio cittadino” conferma il Presidente di Ascom-Confcommercio, Davide Comolli.

Il programma.

Il programma dello Sbaracco prevede intrattenimento musicale dalle 9.30 alle 14.00 a cura del Moto Club Scrappen, mini lezioni di portamento e coaching su camminata e posa dalle 10.00 alle 16.30, sfilata animali domestici alle 14.30 in collaborazione con La Cuccia di Monfalcone, sfilata bambini alle 15.30 e sfilata adulti alle 16.30. A disposizione dei partecipanti un box fotografico scenografico stile “copertina di rivista” e un gazebo dedicato al trucco e alla consulenza d’immagine.

Le dichiarazioni.

“Lo Sbaracco assume una dimensione sempre più ampia, con richieste di partecipazione anche da fuori regione – aggiunge il Presidente di VivaCentro, Massimiliano Manente. Tutti i 65 associati di Vivacentro partecipano attivamente alla manifestazione, compresi i pubblici esercizi che propongono menu e portate tematiche dedicate, a dimostrazione di un coinvolgimento corale dell’intero centro cittadino”.

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche Pier Luca Gergolet (Cassa Rurale FVG): “Sosteniamo con convinzione iniziative che mettono al centro la città e le famiglie e creano occasioni in cui la comunità si incontra e si riconosce”, seguito da Silvia Zia (Silsorì): “Prepariamo un’attrazione interattiva che renderà ancora più coinvolgente la manifestazione e offrirà a chi partecipa un’esperienza e un ricordo glamour” e da Paolo Mucchiut (Mercatino Antiquariato): “Abbiamo ricevuto oltre 70 richieste per 50 postazioni disponibili: una selezione impegnativa ma di qualità, che conferma l’interesse e il valore dell’iniziativa per la città”.

All’evento parteciperà anche la Biblioteca Comunale di Monfalcone con il mercatino dei libri usati ad offerta libera il cui ricavato viene destinato all’acquisto di nuovi libri per arricchire le raccolte a disposizione di tutti i cittadini. In caso di maltempo l’evento è rinviato a sabato 7 marzo.