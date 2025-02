Addio a Riccardo Signor, imprenditore agricolo e innovatore muore a 51 anni

Lavariano di Mortegliano piange la scomparsa di Riccardo Signor, imprenditore agricolo e sperimentatore instancabile, venuto a mancare a soli 51 anni a causa di una malattia che gli era stata diagnosticata nel 2023. Uomo di grande curiosità e amore per la sua terra, il Friuli, Signor ha dedicato la sua vita alla ricerca e all’innovazione nel settore agroalimentare.

Un’innata passione per la natura e l’innovazione

Spinto da una passione autentica per la natura e dalla convinzione che l’innovazione fosse il motore del progresso, Signor ha saputo coniugare tradizione e modernità nel suo percorso professionale. Dopo essersi formato come perito agrario e laureato in erboristeria all’Università di Trieste, ha lavorato in ambito internazionale nel settore agroindustriale.

Signor era cofondatore di AgriSearch Innovations, un’azienda con sedi in Friuli Venezia Giulia e in Emilia Romagna, impegnata nello sviluppo di soluzioni innovative per il settore agricolo. Accanto a Ersa, aveva lavorato a progetti pilota sulla raccolta del luppolo e dei piccoli frutti e aveva avviato collaborazioni per lo sviluppo dell’agrivoltaico. La sua visione non si limitava solo alla produzione agricola: era fortemente coinvolto anche in iniziative sociali, come la creazione di percorsi di agricoltura inclusiva per persone con disabilità.

L’amore per il Friuli e l’impegno per la comunità

Nato e cresciuto a Lavariano, Riccardo Signor aveva un profondo legame con il suo territorio. Oltre alla sua attività professionale, si era dedicato anche alla politica locale, candidandosi come consigliere comunale. Era il cantante del gruppo musicale “Visioni”, con cui si esibiva in tutta la regione, portando avanti con entusiasmo un’altra delle sue grandi passioni: la musica.

L’ultimo saluto a Riccardo Signor.

Riccardo Signor lascia il figlio Cristiano Guido, il papà Lorenzo, la mamma Bruna e i fratelli Linda e Giovanni. I funerali si terranno questo pomeriggio, giovedì 20 febbraiom alle ore 15 nella chiesa di Lavariano.