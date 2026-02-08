Malore in casa, 66enne trovato senza vita a Mortegliano

L’uomo è stato trovato senza vita dalla badante.

Un uomo di 66 anni è stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 8 febbraio, all’interno della propria abitazione a Mortegliano. La scoperta è avvenuta intorno alle ore 17, quando la badante, come di consueto, si è recata a casa dell’uomo per assisterlo nelle attività quotidiane.

La vittima è Giorgio Tirelli, residente in via Udine. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato rinvenuto privo di vita nel bagno dell’abitazione. Immediata la chiamata ai soccorsi e l’arrivo sul posto dei carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Tirelli, pensionato, aveva lavorato per molti anni alla Cogolo di San Giorgio di Nogaro. L’uomo viveva da solo ed era assistito da una badante che lo aiutava nelle faccende domestiche e nella gestione della quotidianità. In base alle prime verifiche, il decesso sarebbe riconducibile a un malore. A titolo precauzionale sono intervenuti anche i vigili del fuoco, incaricati di escludere la presenza di eventuali fughe di gas o di monossido di carbonio all’interno dell’abitazione.

Le autorità hanno escluso, al momento, ipotesi diverse da quella di una morte naturale. La notizia ha suscitato cordoglio e discreta commozione in paese, dove l’uomo era conosciuto, seppur per il suo carattere schivo, come una presenza abituale e silenziosa della vita quotidiana.