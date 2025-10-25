di 90 anni

ved. Codermazzi

É mancata all’affetto dei suoi cari Anna Voros. Ne danno il triste annuncio il figlio Alessio unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo in Fusine di Valromana nella chiesa di “S. Leonardo” mercoledì 29 ottobre alle ore 11:00



Un sentito ringraziamento al pronto soccorso dell’ ospedale civile di Udine, al pronto soccorso e al reparto di medicina dell’ospedale civile di Tolmezzo e al 118 di Tarvisio per le cure prestatele.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorane la cara memoria



Fusine in Valromana Tarvisio, 24 ottobre 2025



