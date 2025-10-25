di 90 anni
ved. Codermazzi
É mancata all’affetto dei suoi cari Anna Voros. Ne danno il triste annuncio il figlio Alessio unitamente ai parenti tutti.
Il Rito delle Esequie avrà luogo in Fusine di Valromana nella chiesa di “S. Leonardo” mercoledì 29 ottobre alle ore 11:00
Un sentito ringraziamento al pronto soccorso dell’ ospedale civile di Udine, al pronto soccorso e al reparto di medicina dell’ospedale civile di Tolmezzo e al 118 di Tarvisio per le cure prestatele.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorane la cara memoria
Fusine in Valromana Tarvisio, 24 ottobre 2025
OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290