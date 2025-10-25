Scontro tra auto e bici alla rotonda di Udine: 58enne in ospedale

Incidente questo pomeriggio alla rotonda di via Palmanova, a Udine.

Incidente nel pomeriggio di oggi a Udine lungo via Palmanova, all’altezza della rotatoria con via del Partidor. Intorno alle 15 e 30, una Renault condotta da una donna di 64 anni, residente in provincia di Udine, stava procedendo in direzione della periferia quando, immettendosi sulla rotatoria, si è scontrata con una bici condotta da un uomo di 58 anni, anch’egli residente a Udine.

Secondo le prime ricostruzioni, il ciclista stava percorrendo la rotatoria provenendo dal parcheggio del centro commerciale e diretto verso viale Palmanova, quando è stato urtato dalla vettura. A seguito dell’impatto, l’uomo è stato sbalzato a terra, riportando diversi traumi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il ferito all’ospedale in codice giallo.

Per i rilievi e la gestione della viabilità è intervenuta la Polizia Locale di Udine, con la pattuglia del pronto intervento, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area e ad avviare gli accertamenti sulla dinamica del sinistro, tuttora in corso di valutazione.