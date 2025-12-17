di 79 anni

É mancato all’affetto dei suoi cari Elefterio Cosano. Addolorati ne danno il triste annuncio la moglie Rita, il figlio Vittorio assieme ad Elena, le adorate nipoti Sofia e Fedra unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle esequie avrà luogo a VENZONE nel Duomo di “S. Andrea” sabato 20 dicembre alle ore 14:30 ove il varo Elefterio giungerà dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

Orari visite;

giovedì 13:30 – 18:30 venerdì 8:30 – 18:30

sabato 8:30 – 13:45



Al termine del Rito il caro Elefterio troverà Riposo nel cimitero di Venzone.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria, venerdì 19 C. M. alle ore 20:00 nel Duomo di “S. Andrea” a Venzone.



Si ringrazia sin d’ora tutti coloro che vorranno parteciparvi.



VENZONE, 17 dicembre 2025



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290