di 84 anni
Al è mancjât al afiet da sô famê Enio Capriz. Lu anunzin la femine Marilena, lis fîs Angela cun Daniele, Lucia cun Simone, i amâs nevodus Emanuele, Matilde e Susanna.
Il funerâl si tignará a Glemone dal Friûl tal Domo di “S. Marie Assunte”. Sabide 14 di Març as 10:30 binore. Dulá l’amât Enio al sará presint das 10.15 Rivant da cjase Funerarie Giuliano di Vie Batifiêr n. 15 Glemone dal Friûl.
Orari das visitis:
Vinars: 10:30 – 18:30 Sabide 8.30 – 9.45
Finide la Messe l’amat Enio al sará compagnât tal simiteri di Glemone.
Si cjatarin in prejere disint il Sant Rosari in so ricuart Vinars 13 as 19:15 ta Glesie di Sante Lussie in Plovie.
Gracîs a ducj chei ca onoraran il so ricuart.
Glemone, 12 marzo 2026
OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290