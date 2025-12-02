di 83 anni

É mancata all’affetto dei suoi cari Fiorella Sgró. Addolorati ne danno il triste annuncio i parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di ” S. Maria Assunta ” mercoledì 3 dicembre alle ore 10.30 ove la cara Fiorella sarà presente dalle ore 10:15



Al termine del Rito, la cara Fiorella, troverà riposo nel cimitero di Gemona del Friuli.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria martedì 2 C. M. alle ore 18:00 nella chiesa di ” S. Rocco “



Un sentito e particolare ringraziamento a tutto il personale della Residenza per anziani di via Croce del Papa a Gemona del Friuli per l’amorevole assistenza prestatele.



GEMONA DEL FRIULI, 1 dicembre 2025



