Leonilde Zannier

ved. Bortolossi
Di 91 anni
Nilde, donna di carattere ma gentile, mamma e nonna amorevole, sentiamo un grande vuoto
La Famiglia.
Il funerale sarà celebrato sabato 7 febbraio alle ore 15.00 nella Chiesa di Colugna, partendo dal Cimitero di Feletto Umberto, dove la salma sarà esposta dalle ore 15.00 di oggi.
Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 18.00 presso la “Sorgente” di Colugna.
Colugna, 6 febbraio 2026
O.F. CARUSO via Mameli 30 Feletto Umberto
0432-570530
Messaggi di cordoglio: www.onoranzefunebricaruso.com