Nella casa del 38enne sono stati trovati 50 grammi di eroina.

La Polizia di Stato di Udine ha arrestato un cittadino nigeriano di 38 anni, trovato in possesso di circa 50 grammi di eroina destinata allo spaccio. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Udine, al termine di un mirato servizio di osservazione.

L’attività investigativa era partita dopo che i poliziotti avevano notato un sospetto viavai di persone, alcune delle quali note come assuntori di sostanze stupefacenti, nei pressi di un’abitazione situata in viale Divisione Garibaldi Osoppo, a Udine. Gli agenti hanno quindi deciso di intervenire, facendo accesso all’immobile nel momento in cui un tecnico era stato chiamato per la manutenzione della caldaia.

All’interno dell’appartamento, i poliziotti hanno sorpreso l’uomo che, alla loro vista, ha tentato di ingerire alcuni involucri. Bloccato immediatamente anche per tutelarne la salute, è stato costretto a sputare sei dosi di eroina da un grammo ciascuna, già pronte per la vandita. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altri quattro involucri di dimensioni maggiori, del peso di 11 grammi ciascuno, oltre a oltre 5.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il 38enne, cittadino nigeriano regolarmente soggiornante sul territorio nazionale, è stato arrestato e trasferito in carcere, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione si inserisce nel più ampio quadro dei controlli antidroga messi in campo dalla Polizia di Stato per contrastare lo spaccio e tutelare la sicurezza sul territorio.