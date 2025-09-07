Di 83 anni

É mancata all’affetto dei suoi cari Loretta Moretti. Ne danno il triste annuncio i figli Patrizia e Valter, i nipoti Chiara, Sarah e Julio unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di Santa Maria assunta martedì 9 settembre alle ore 10:30 ove la cara Loretta sarà presente dalle ore 10:15 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orario visite:

lunedì 10:30 – 18:30 martedì 8:30 – 9:45



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria domenica 7 c.m. alle ore 18:00 nella chiesa di ” S. Lucia ” in Piovega.



Un particolare ringraziamento a tutti coloro che, in questo ultimo periodo, hanno assistito la cara mamma.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 6 settembre 2025



