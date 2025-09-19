Di 90 anni.
Dopo una lunga malattia ci ha lasciati
LUIGI PASCOLO
di 90 anni
Ne danno il triste annuncio la moglie Nicolina, i figli Claudio ed Antonino, unitamente ai parenti tutti. Per chi volesse rendere l’ultimo saluto al caro Luigi, lo potrà fare lunedì 22 settembre dalle ore 8:30 alle ore 16:00
presso la Sala del Commiato
della Casa Funeraria GIULIANO
di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.
Un particolare ringraziamento al Rep. di Nefrologia dell’ospedale civile di San Daniele, al medico curante Dott.r De Feo, alle Assistenti domiciliari di Gemona ed in particolar modo ad Elena, ed un grazie di cuore ai Medici, infermieri ed OSS del Rep. di Medicina dell’ospedale civile di Tolmezzo per le amorevoli cure prestategli.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
CAMPOLESSI DI GEMONA DEL FRIULI, 19 settembre 2025
OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290