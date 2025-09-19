Precipita in parete a 2100 metri di quota: soccorso alpinista friulano

Alpinista friulano soccorso sul Mangart.

Momenti di paura oggi pomeriggio sul Piccolo Mangart di Coritenza, dove un alpinista friulano è stato soccorso in seguito ad una caduta.Tra le 15.50 e le 17.15 circa la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, assieme alla Guardia di Finanza e l’elisoccorso regionale, sono stati attivati da Sores su chiamata al Nue112 da parte di una cordata di alpinisti impegnati sulla via Lomasti.

Il capocordata, un 65enne, è caduto a due terzi della via (a 2100 metri di quota) per circa una quindicina di metri, procurandosi alcuni traumi. È stato soccorso dal tecnico di elisoccorso tramite operazioni al verricello e affidato all’ambulanza. Anche il compagno di cordata è stato portato via in elicottero.