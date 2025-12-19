ved. Venturini

di 81 anni

É tornata dall’amato marito Egidio, da sua mamma Albina e dai suoi fratelli Maria Luisa. Lo annunciano con profondo dolore i figli Stefano e Dario con Martina, assieme all’amata nipotina Alice che tanti sorrisi le ha regalato negli ultimi anni della sua vita.

Si uniscono amici e famigliari tutti.



I funerali avranno luogo in Duomo a Gemona del Friuli sabato 20 dicembre alle ore 10:30 giungendovi alle ore 10:15.



Chi desidera potrà salutare la cara Maria Luisa presso la Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro n°15, Gemona.

Orario visite: venerdì 10:30 – 18:30 sabato 8:30 – 9:45



Al termine dell’ultimo saluto la cara Maria Luisa proseguirà per la cremazione.



Un ringraziamento particolare a chi l’ha resa felice e le ha voluto bene, e a tutti coloro che le sono stati accanto nei momenti più difficili, confortandola ed aiutandola.



Sarai sempre la nostra forza e dolcezza.

Ciao Mamma.

Ti vularin par simpri ben



GEMONA DEL FRIULI, 18 dicembre 2025



