ved. Venturini
di 81 anni
É tornata dall’amato marito Egidio, da sua mamma Albina e dai suoi fratelli Maria Luisa. Lo annunciano con profondo dolore i figli Stefano e Dario con Martina, assieme all’amata nipotina Alice che tanti sorrisi le ha regalato negli ultimi anni della sua vita.
Si uniscono amici e famigliari tutti.
I funerali avranno luogo in Duomo a Gemona del Friuli sabato 20 dicembre alle ore 10:30 giungendovi alle ore 10:15.
Chi desidera potrà salutare la cara Maria Luisa presso la Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro n°15, Gemona.
Orario visite: venerdì 10:30 – 18:30 sabato 8:30 – 9:45
Al termine dell’ultimo saluto la cara Maria Luisa proseguirà per la cremazione.
Un ringraziamento particolare a chi l’ha resa felice e le ha voluto bene, e a tutti coloro che le sono stati accanto nei momenti più difficili, confortandola ed aiutandola.
Sarai sempre la nostra forza e dolcezza.
Ciao Mamma.
Ti vularin par simpri ben
GEMONA DEL FRIULI, 18 dicembre 2025
OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290