Maria Luisa

19 Dicembre 2025

di Giacomo Attuente

ved. Venturini
di 81 anni

É tornata dall’amato marito Egidio,  da sua mamma Albina e dai suoi fratelli Maria Luisa. Lo annunciano con profondo dolore i figli Stefano e Dario con Martina, assieme all’amata nipotina Alice che tanti sorrisi le ha regalato negli ultimi anni della sua vita.
Si uniscono amici e famigliari tutti.

I funerali avranno luogo in Duomo a Gemona del Friuli sabato 20 dicembre alle ore 10:30 giungendovi alle ore 10:15.

Chi desidera potrà salutare la cara Maria Luisa presso la  Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro n°15, Gemona.
Orario visite: venerdì 10:30 – 18:30 sabato 8:30 – 9:45

Al termine dell’ultimo saluto la cara Maria Luisa proseguirà per la cremazione.

Un ringraziamento particolare a chi l’ha resa felice e le ha voluto bene, e a tutti coloro che le sono stati accanto nei momenti più difficili, confortandola ed aiutandola.

Sarai sempre la nostra forza e dolcezza.
Ciao Mamma.
Ti vularin par simpri ben

GEMONA DEL FRIULI, 18 dicembre 2025

OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290

