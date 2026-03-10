Maria Pollano

10 Marzo 2026

Ved. Valent
di 88 anni

É mancata all’affetto dei suoi cari Maria Pollano Ne danno il triste annuncio il figlio Giorgio con Raffaella, gli adorati nipoti Alessandro e Luca, il fratello Roberto unitamente ai parenti tutti.

Il Rito delle Esequie avrà luogo a Carnia di Venzone nella chiesa di San Pietro giovedì 12 marzo alle ore 15:00 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.
orari visite: mercoledì  8:30  –  18:30    giovedì  8:30  –  14:15

Al termine del Rito seguirà la cremazione.

Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria, mercoledì 11 C. M. alle ore 20, in chiesa a Carnia.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.

CARNIA DI VENZONE, 9 marzo 2026

