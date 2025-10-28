Mario Lippolis

28 Ottobre 2025

di Giacomo Attuente

di 58 anni

É mancato all’affetto dei suoi cari Mario Lippolis. Ne danno il triste annuncio la mamma Rosaria, i figli Francesca e Daniele con la loro mamma Lina, le sorelle, il fratello unitamente ai parenti tutti.

Il Rito delle Esequie avrà luogo a  TARVISIO nella chiesa parrocchiale dei “S.S. Pietro e Paolo Appostoli” giovedì 30 ottobre alle ore 11:00

Al termine del rito seguirà  la tumulazione nel cimitero di Coccau.

Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria mercoledì 29 C.M. alle ore 17:30 nella stessa chiesa parrocchiale.

Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno parteciparvi.

TARVISIO, 27 ottobre 2025

OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290

