di 63 anni
É mancata all’affetto dei suoi cari Patrizia Zanazzi. Ne danno il triste annuncio la figlia Sabina, i fratelli Sergio e Sandro unitamente ai parenti tutti.
La saluteremo giovedì 1° gennaio alle ore 10:30 presso la sala del commiato della Casa Funeraria GIULIANO, via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.
Orario visite: mercoledì 10:30 – 18:30 giovedì 8:30 – 10:30
Al termine del Rito seguirà la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
UGOVIZZA MALBORGHETTO – VALBRUNA, 30 dicembre 2025
OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290