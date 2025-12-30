Patrizia Zanazzi

30 Dicembre 2025

di Giacomo Attuente

di 63 anni

É mancata all’affetto dei suoi cari Patrizia Zanazzi. Ne danno il triste annuncio la figlia Sabina, i fratelli Sergio e Sandro unitamente ai parenti tutti.

La saluteremo giovedì 1° gennaio alle ore 10:30 presso la sala del commiato  della Casa Funeraria GIULIANO, via Battiferro n°15, Gemona del Friuli.
Orario visite: mercoledì 10:30 – 18:30  giovedì 8:30 – 10:30

Al termine del Rito seguirà la cremazione.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.

UGOVIZZA MALBORGHETTO – VALBRUNA, 30 dicembre 2025

OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290

