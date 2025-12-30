Giancarlo Pasquini

1947
Miriam, Barbara e Rebecca.
Lo potremo salutare presso la sala del Commiato della Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli venerdì 2 gennaio dalle ore 8:30 alle ore 15:30
Al termine seguirà la cremazione.
Un ringraziamento particolare alla dottoressa De Feo, a tutto il personale dell’Hospice di Gemona del Friuli e al servizio infermieristico domiciliare.
I compagni di Gemona del Friuli, si stringono al dolore della famiglia per la perdita del caro Giancarlo.
Si ringrazia anticipatamente tutti coloro che vorranno onorarne la cara memoria.
GEMONA DEL FRIULI, 29 dicembre 2025
