Il B&B Vraide Hous a Sappada.

Tra le strade silenziose di Borgata Ecche, una dimora storica datata 1733 ha finalmente riaperto le sue porte: il B&B Vraide Haus entra ufficialmente a far parte delle Antiche Case di Sappada, trasformate in alloggi con formula pernottamento e colazione. Dopo quasi dieci anni di inattività, la casa torna a vivere, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e immersiva nel patrimonio architettonico locale.

Il nome stesso, Vraide Haus, che in sappadino significa “Casa della Gioia”, racchiude lo spirito del progetto: restituire vita a un luogo storico, preservarne l’anima originaria e accogliere viaggiatori da tutto il mondo.

Architettura e autenticità

La casa, esempio di architettura in blockbau tipica delle Alpi sappadine, è stata ristrutturata con grande rispetto per la sua identità originaria. I muri raccontano la storia, il legno vive e scricchiola sotto i passi, gli spazi irregolari conservano la memoria di un altro tempo. Il B&B dispone di quattro camere per un totale di otto posti letto, pensate per chi ama luoghi che parlano di tradizione e storia senza essere addomesticati dal tempo.

L’apporto della famiglia Casciaro

Dietro l’apertura c’è la famiglia Casciaro: Michela, Massimo, Sabrina e Sebastiano, legati da sempre a Sappada. In particolare per Massimo, ma condiviso da tutta la famiglia, il B&B rappresenta un omaggio concreto al paese, alla sua storia e al patrimonio culturale, un modo per restituire a Sappada parte di ciò che ha donato nel tempo.

Dopo anni di gestione del negozio La Bottega di Sappada, oggi affidato al figlio Sebastiano, la famiglia unisce ora accoglienza, cultura e territorio in una nuova avventura turistica. Sabrina, prossima alla laurea in Scienze Turistiche, contribuisce con uno sguardo giovane e competente, in grado di integrare tradizione e prospettiva futura. La collaborazione con La Bottega di Sappada permetterà di organizzare degustazioni di prodotti locali nella suggestiva stube del B&B, offrendo agli ospiti un’esperienza sensoriale completa.

Soddisfazione del sindaco

Anche il sindaco di Sappada, Alessandro De Zordo, ha voluto esprimere entusiasmo per l’apertura: “Sono molto felice per l’apertura del B&B Vraide Haus. Progetti come questo dimostrano quanto sia possibile coniugare tutela del patrimonio storico, rispetto delle tradizioni e sviluppo di un’ospitalità di qualità. Mi congratulo con la famiglia Casciaro per l’impegno, la passione e l’amore dimostrati verso Sappada e la sua identità”.