di 92 anni.

É mancato all’affetto dei suoi cari Romeo Gentilini. Ne danno il triste annuncio la moglie Delma, i figli Loredana e Luigino, il genero Danilo, la nuora Mirna, i nipoti Cristina, Manuel e Elisa, i pronipoti Mary e Loris unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo ad Osoppo nella chiesa parrocchiale di S. Maria ad Nives sabato 27 settembre alle ore 10:30 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

Orari visite: venerdì 13:30 – 18:30 sabato 8:30 – 9:45



Al termine del Rito il caro Romeo troverà riposo nel cimitero di Osoppo.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria venerdì 26 c.m. alle ore 19:00 nella stessa chiesa parrocchiale.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria



OSOPPO, 24 settembre 2025



