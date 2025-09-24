Partiti i lavori per la realizzazione del marciapiede sulla strada regionale 56 di Gorizia, spesa prevista 46mila euro.

Sono partiti i lavori per la realizzazione di un marciapiede lungo la strada regionale 56 “di Gorizia”, pensato per collegare in sicurezza due zone del centro abitato attualmente divise dalla trafficata arteria. L’intervento, del valore di 46mila euro e con un tempo di esecuzione di circa 90 giorni, prevede un marciapiede di circa 100 metri affiancato da una banchina verde di protezione, un attraversamento pedonale in prossimità di via Udine e un impianto di illuminazione pubblica per garantire la fruibilità anche nelle ore serali.

“Si tratta di un’opera piccola ma fondamentale per la sicurezza dei cittadini“, ha sottolineato l’assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante durante la consegna dei lavori, ricordando che il collegamento permetterà a pedoni e ciclisti di raggiungere in sicurezza luoghi quotidiani come piazza, chiesa, scuola e campo sportivo.

Amirante ha inoltre annunciato un secondo progetto in fase di progettazione sulla stessa Sr 56: una nuova rotonda tra Gorizia e San Lorenzo Isontino per ridurre l’elevata incidentalità causata dall’eccesso di velocità in quel tratto di strada.