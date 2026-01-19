ved. Copetti

di 91 anni

É mancata all’affetto dei suoi cari Teresa Crespi. Ne danno il triste annuncio il figlio, la nuora, i nipoti, la sorella, le cognate assieme ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di “S. Maria Assunta” mercoledì 21 gennaio alle ore 10:30 ove la cara Teresa sarà presente dalle ore 10:15 giungendo dalla Casa Funeraria Giuliano di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orario visite: martedì 08:30 – 18:30 mercoledì 08:30 – 09:45



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Un particolare ringraziamento a Marina, Leontina e Aliona per l’amorevole assistenza prestata.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 19 gennaio 2026



