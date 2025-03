Un Biel Vivi, un weekend alla scoperta dei sapori del Friuli Collinare

A Osoppo arriva Un Biel Vivi: la rassegna enogastronomica delle eccellenze del Friuli Collinare.

Il primo weekend di aprile (4-6), Osoppo si trasformerà nel cuore pulsante delle colline friulane, ospitando la 26ª edizione di “Un Biel Vivi”, la rassegna enogastronomica che celebra le eccellenze del territorio del Friuli collinare. Dal 1991, il Consorzio Pro Loco Collinare si impegna a valorizzare le peculiarità storiche, artistiche, culturali e naturalistiche della zona, coordinando le attività di animazione turistica delle Pro Loco locali: “Un Biel Vivi” è fiore all’occhiello di questo impegno, con dieci Pro Loco (Buja, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Gallerio di Vendoglio, Montegnacco, Ragogna, San Daniele, Vilegnove, Consorzio Pro Loco Friuli Nord est e ovviamente i padroni di casa di Osoppo) che proporranno una trentina di pietanze abbinate ai grandi vini del territorio.

Un’occasione per celebrare il territorio.

“Un Biel Vivi rappresenta un’occasione straordinaria per promuovere la ricchezza del nostro territorio – ha dichiarato Franco Ceroi, presidente del Consorzio Pro Loco Collinare – la sua storia e il suo patrimonio culturale. Grazie all’impegno instancabile dei volontari e alla sinergia con le istituzioni locali, abbiamo creato un evento che non solo celebra la nostra identità, ma offre ai visitatori un’esperienza immersiva e indimenticabile.”

“È con grande entusiasmo che Osoppo accoglie Un Biel Vivi – ha aggiunto il sindaco di Osoppo Lorenzo Tiepolo -, una manifestazione itinerante che celebra le radici e la cultura del nostro amato territorio. Questo evento promette di trasformare il nostro comune in un vero e proprio palcoscenico di sapori, tradizioni e bellezze naturali, attirando visitatori da ogni angolo della regione e oltre. Siamo orgogliosi di poter offrire uno spazio di incontro e scoperta, dove la nostra identità locale si fonde con l’accoglienza e la condivisione”.

“Questo evento rappresenta un’opportunità imperdibile per scoprire le meraviglie del territorio collinare – ha sottolineato Pietro De Marchi presidente del Comitato regionale delle Pro Loco FVG – e assaporare i suoi gusti autentici e vivere momenti indimenticabili: grazie ai volontari delle nostre Pro Loco che rendono possibile ancora una volta questa stupenda manifestazione”.

“Un Biel Vivi è un progetto di comunità, frutto del lavoro congiunto di Pro Loco, associazioni, enti locali e volontari – ha sottolineato Luigino Bottoni, presidente della Comunità Collinare del Friuli – Queste manifestazioni promuovono il nostro patrimonio culturale e naturale, rafforzando il legame tra i cittadini e il territorio”. Con un’affluenza prevista di circa 5000 persone, “Un Biel Vivi” ha tutte le carte per essere un successo.

Il programma dell’evento

L’evento prenderà il via venerdì 4 aprile con una cerimonia di apertura e una serata musicale con DJ Gravy. Il sabato, cuore pulsante della manifestazione, offrirà un’ampia gamma di attività: dimostrazioni cinofile e ippiche, mercatini di artigianato e prodotti tipici, e un villaggio enogastronomico nel parco del Rivellino, dove si potranno degustare le eccellenze culinarie del Friuli, grazie alla collaborazione delle Pro Loco del Consorzio Collinare.

Per gli amanti dello sport e della natura, “Un Biel Vivi” offrirà escursioni guidate, percorsi in bicicletta attraverso i panorami mozzafiato delle colline e marce non competitive. I più piccoli potranno divertirsi con la “Corsa delle uova” e partecipare a tornei di calcio giovanili. La serata si concluderà con la musica dei Living Dolls. Previsti anche sorvoli in elicottero.

Domenica 6 aprile, l’evento proseguirà con tornei di calcio, marce tra boschi e risorgive, un raduno di carrozze d’epoca ed escursioni alla Fortezza di Osoppo. In parallelo, l’iniziativa “Ti regalo il mio tempo” promuoverà i valori di solidarietà e comunità, coinvolgendo diverse associazioni locali.

I menù delle Pro Loco aderenti

Pro Loco Buja

Tra le proposte della Pro Loco di Buja, spiccano i tradizionali gnocchi, disponibili sia con ragù di toro che nella variante burro e salvia, con la possibilità di ordinare anche una mezza porzione. Per gli amanti della carne, l’hamburger di toro è un’opzione imperdibile, disponibile in tre varianti: con cipolla, con valeriana o nella versione cheeseburger. Non mancano le classiche patate fritte, perfette per accompagnare ogni piatto.



Pro Loco Forgaria Nel Friuli

La Pro Loco di Forgaria nel Friuli APS, presenta un menù che celebra i sapori autentici del territorio. Si parte con il “Castelraimondo”, un crostino bis di “pan di soreli” (farina di mais e curcuma) con prosciutto di cervo e lardo speziato, disponibile anche in porzione ridotta. Si prosegue con le “Pappardelle al ragù di cinghiale o capriolo”, un piatto che esalta la selvaggina locale, anch’esso disponibile in porzione ridotta. Per assaporare i prodotti tipici, il “Altopiano Monte Prat” offre un tagliere con “pan di soreli”, soppressa, coppa, lardo speziato e formaggi locali, anche in versione ridotta. Infine, per un tocco dolce, il “Bosco Cremoso” propone un cremoso al latte di mandorle con coulis di frutti di bosco.



Pro Loco Di Flaibano

La Pro Loco di Flaibano propone un menù che celebra i sapori autentici del territorio friulano, con un’attenzione particolare ai piatti della tradizione. Il protagonista indiscusso è il “Frico”, disponibile in tre varianti: classico, alle erbe e piccante, per accontentare tutti i gusti. Per chi desidera un assaggio, è disponibile anche una porzione ridotta. Come stuzzichino, le “Olive al Montasio”.



Pro Loco Di Montegnacco

La Pro Loco di Montegnacco presenta un menù che celebra i sapori rustici e genuini del territorio friulano. Si parte con il “Crostino caldo con il lardo”, un antipasto semplice ma gustoso, disponibile anche in mezza porzione. Per i secondi, la “Costa alla fiamma con polenta”, accompagnata dalla tradizionale polenta. La “Dadolata di polenta” offre un’alternativa vegetariana, mentre la “Fetta di dolce” conclude il pasto con una nota dolce.



Pro Loco Di Osoppo

La Pro Loco di Osoppo propone un menù che celebra i sapori autentici del territorio, con un occhio di riguardo alla qualità degli ingredienti. Per i primi piatti, si possono gustare i tradizionali gnocchi, disponibili sia al profumo di orchidea che al ragù, con la possibilità di ordinare anche una porzione ridotta. Per i secondi, la Pro Loco di Osoppo offre due opzioni fresche e leggere: la mozzarella di bufala originale di Caserta su letto di misticanza e fiori edibili, e la caprese, sempre con mozzarella di bufala originale di Caserta.



Pro Loco Di Ragogna

La Pro Loco di Ragogna propone per iniziare, il “Grissinone con prosciutto crudo di Ragogna”, un antipasto semplice ma gustoso. Come primo piatto, il “Ragognocco con cestino di frico” è un’esperienza culinaria unica, che combina la tradizione dei gnocchi con la croccantezza del frico. Per i secondi, le “Meraviglie di Ragogna” presentano un misto di formaggi locali con miele, sottoli, crostino con paté e ricotta, disponibile anche in porzione ridotta. Infine, la “Mindricule” è un salume tipico di Ragogna, preparato con lombo, lardo e cotenna, stagionato e affumicato con legno di faggio, che offre un sapore intenso e caratteristico.



Pro Loco Di San Daniele

La Pro Loco di San Daniele del Friuli celebra il re dei salumi con un menù che ne esalta il sapore unico. Si parte con “Profumo al San Daniele”, un vassoio di prosciutto crudo accompagnato da grissini croccanti, ideale per un aperitivo o un antipasto. I “Tortellini al prosciutto crudo di San Daniele”, con crumbles di prosciutto crudo, crema al latte e semi di papavero. Disponibile anche in porzione ridotta. Per i secondi, il “Maialino tonnato”, arista di maiale al forno con salsa tonnata e capperi. Infine, “Assaggi di Collina” propone un tris di specialità locali: grissinone avvolto nel prosciutto crudo San Daniele, medaglione di frico friabile e tartina con la “Regina di San Daniele” (trota affumicata).



Consorzio Pro Loco Nord Est

Il Consorzio Pro Loco Nord Est APS propone un menù che celebra i sapori autentici delle montagne friulane. Si parte con il “Risotto ai mirtilli”. In alternativa, gli “Spätzle alla zucca con burro e ricotta”. Entrambi i primi piatti sono disponibili anche in porzione ridotta. Per i secondi, la “Salsiccia tal tocj di vôre” e la “Salsiccia in umido con fagioli”. Anche questi secondi sono disponibili in porzione ridotta. Per concludere in dolcezza, le “Crepe con confetture varie” (lamponi, mela/arancia/cacao) e la “Torta ai sapori del Nord Est” offrono un’esperienza gustativa che celebra i prodotti del territorio.



Pro Loco Gallerio Vendoglio

La Pro Loco Gallerio di Vendoglio proporrà Crostini di polenta con salame nell’aceto e muset, la gustosa Zuppa dell’orto, il Filetto di maiale alla griglia con salsa di funghi (disponibile anche in Mezza porzione) e il Sorbetto di vendoglio (con Ribolla gialla Aganis) oltre al caffè.



Pro Loco Vilegnove

La Pro Loco Vilegnove propone i rinomati Tagliolini di Vilegnove al San Daniele (Tagliolini artigianali avvolti nella Crema di panna e Prosciutto San Daniele con spolverata di Semi di papavero) e i Maltagliati in sugo di pomodoro rosso con funghi misti e scamorza affumicata (possibilità anche di porzione ridotta). Inoltre la focaccia Pinsa farcita con mortadella profumata friulana e il Gnocco fritto dolce ripieno con crema di nocciola.