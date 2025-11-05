Ladri seriali in Friuli e Nord Italia: arrestati due uomini, altri due ricercati

Hanno messo a segno una serie di furti in abitazione tra Friuli, Veneto e Lombardia.

Si è chiusa con due arresti e due ricercati l’indagine “AMG” dei Carabinieri del Nucleo investigativo di Pordenone, che ha permesso di ricostruire l’attività di una banda specializzata in furti in abitazione in Friuli e nel Nord Italia. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Pordenone, è stata eseguita nella mattinata del 4 novembre.

In carcere sono finiti un 24enne, già detenuto a Lodi per fatti analoghi, e un 31enne che si trovava ai domiciliari a Tradate, nel Varesotto, per precedenti furti in appartamento. I due sono gravemente indiziati, insieme ad altri due connazionali albanesi attualmente irreperibili, di aver messo a segno 13 colpi, tra tentati e consumati, tra febbraio e marzo 2023 nelle province di Pordenone, Udine, Venezia, Bergamo e Cremona.

L’inchiesta è partita dopo un furto avvenuto a fine settembre 2023 a San Vito al Tagliamento. Alcuni residenti avevano notato un’auto sportiva bianca fuggire a tutta velocità. Da quel dettaglio i carabinieri sono riusciti a risalire a una Mercedes Classe A AMG, utilizzata dalla banda come mezzo d’azione. Il gruppo si spostava inoltre con altre auto risultate rubate, tra cui una Audi RS3 sottratta a Castiglione delle Stiviere. Per rendere più difficile la loro individuazione, i veicoli venivano dotati di targhe anch’esse rubate o contraffatte, sostituite più volte nella stessa serata.

Secondo quanto emerso, i quattro agivano soprattutto in zone residenziali isolate, muovendosi con rapidità e riducendo al minimo le tracce. Due di loro risulterebbero irregolari sul territorio nazionale. Oltre ai furti in appartamento, vengono contestati anche i reati di ricettazione, riciclaggio e resistenza a pubblico ufficiale. Le ricerche per individuare i due ricercati sono tuttora in corso.